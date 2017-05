Caroline de Hanovre : Très chic au côté du prince Albert pour artmonte-carlo

En dehors des grands galas de bienfaisance, des célébrations nationales et d'événements populaires qui rythment la vie du Rocher, rares sont les occasions de voir le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre réunis en engagement public, chacun menant à bien son propre agenda. Mais, passionnée d'art, la soeur du souverain s'est jointe à lui pour un moment important dans la vie culturelle de la principauté.

Frère et soeur ont en effet procédé ensemble, vendredi 28 avril, à l'inauguration d'artmonte-carlo, "un nouveau salon d'art dont l'intention est d'établir sur la Côte d'Azur une plateforme artistique de premier plan pour l'art contemporain, l'art moderne et le design contemporain, afin de faire honneur aux exigences des nombreux collectionneurs et amateurs d'art de la région", selon les ambitions présentées sur le site officiel de la manifestation. Inspirée par le succès en Suisse d'artgenève, l'initiative, qui s'est tenue tout le week-end au Grimaldi Forum et a rassemblé une sélection de galeries internationales de premier plan, a pu s'appuyer sur le patronage du prince Albert et l'insatiable curiosité de la princesse Caroline, sans doute très intéressée de découvrir avant le public les expositions non commerciales proposées.

Privé pendant plusieurs jours de la présence de sa femme la princesse Charlene, partie en Afrique du Sud dans le cadre des actions de sa fondation, le chef d'Etat monégasque enchaînait lundi 1er mai avec un autre engagement culturel : au musée océanographique de Monte-Carlo, il découvrait l'exposition monumentale "Borderline", qui regroupe douze oeuvres imposantes (dont sept inédites) de l'artiste sculpteur Philippe Pasqua. "Celles-ci, dit la présentation de l'installation hors norme, investissent les lieux dans leur totalité – du parvis à la terrasse panoramique, en passant par la falaise du Rocher, en contrebas de l'édifice centenaire. Dans ce Musée dédié à l'Art et la Science, l'artiste exprime toute sa sensibilité et questionne le public sur sa relation à la nature, à la mort et à la renaissance."

Entre-temps, le prince Albert n'a pas manqué la nouvelle victoire de l'AS Monaco en Ligue 1, samedi en fin d'après-midi au stade Louis-II lors de la réception de Toulouse (3-1), qui rapproche encore un peu l'équipe de la principauté du titre dans le championnat de France. La princesse Caroline, quant à elle, se prépare à être de mariage : ses deux beaux-fils, les princes Ernst August et Christian de Hanovre, vont prochainement célébrer leurs noces avec leurs compagnes respectives.