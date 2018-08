Caroline Receveur en maillot de bain : Jeune maman sexy à Saint-Tropez

Caroline Receveur a bel et bien repris ses habitudes d'influenceuse en partageant toujours plus son quotidien sur les réseaux sociaux, un mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant, Marlon - qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qu'elle accueillait le 6 juillet dernier avec son compagnon Hugo Philip.

Pour les grandes vacances, toute la petite famille est partie se ressourcer dans le sud de la France, à Saint-Tropez. Mais pas seulement. Quand bébé fait la sieste, Caroline et Hugo en profitent pour aller s'éclater avec leurs amis. Ils ont d'ailleurs fait la rencontre d'un champion du monde de foot. Et l'été s'annonce très chaud pour la célèbre blogueuse, qui retrouve peu à peu son corps de rêve.

Ce mercredi 8 août 2018, l'ancienne starlette de télé-réalité s'est emparée de son compte Instagram pour apparaître au naturel, laissant ressortir ses belles taches de rousseur et dévoilant sa silhouette très amincie dans un maillot de bain une-pièce au décolleté plongeant qui révèle son physique impeccable.

Souvent très critiquée sur son apparence, Caroline Receveur a cette fois-ci fait l'objet de nombreux compliments ainsi que de commentaires bienveillants. "Sublime", "Je veux connaître son secret", "Tellement parfaite !", "Tu es une source d'inspiration", "T'es LA PLUS fraîche du jamais vu", "Ce corps de rêve", peut-on lire.