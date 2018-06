Caroline Receveur, enceinte et sublime à Roland-Garros, encourage Hugo

Le 6 juin 2018 se jouait la deuxième journée du Trophée des personnalités. Organisée chaque année en marge des Internationaux de France de Roland-Garros par Framboise Holtz, cette compétition réunit des joueurs de tennis novices ou plus aguerris dans une ambiance conviviale et permet de récolter des fonds pour de multiples associations. Grâce au soutien de ENGIE et Babolat, partenaires officiels de Roland-Garros, chaque kilomètre/heure enregistré lors des services est converti en don au profit d'associations en faveur de l'enfance. Pas moins de 3 164 euros ont ainsi déjà été récoltés.

Bien que dans la dernière ligne droite de sa grossesse, Caroline Receveur a fait le déplacement jusqu'à la Porte d'Auteuil pour soutenir son charmant petit ami Hugo Philip qui était en compétition. Dans d'une longue robe fleurie, chaussée de sandales dorées à talons, le make up toujours irréprochable, la future maman de 30 ans est apparue rayonnante. Lors de cette journée sportive au cours de laquelle elle s'est accordé un petit écart gourmand en dégustant un bâtonnet Magnum généreusement garni, Caroline Receveur a apporté tout son soutien à son chéri, l'encourageant sur le court.

Lors de ce nouveau passage à Paris, la future maman du petit Marlon (prénom choisi pour le garçon qu'elle porte) en a aussi profité pour se balader au coeur de la capitale, optant pour une tenue confortable. L'influenceuse s'est dévoilée dans un look noir et veste militaire sur sa page Instagram, précisant être entrée dans sa 35e semaine de grossesse. L'arrivée de son premier enfant est donc attendue au plus tard dans un mois et demi. Et parce que cette naissance est très attendue et qu'elle ne veut surtout pas être prise au dépourvu, Caroline Receveur a déjà tout prévu. La chambre de Marlon est prête dans le joli appartement de Londres qu'elle occupe depuis quelques mois avec Hugo.