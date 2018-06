Caroline Receveur : Son chéri Hugo Philip fait grimper la température !

Tout comme Caroline Receveur, Hugo Philip ne chôme pas. S'il va bientôt devenir papa pour la première fois d'un petit Marlon, le chéri de la célèbre blogueuse a partagé avec sa communauté son nouveau projet passionnant. En prime ? Des photo sexy où le mannequin de 28 ans fait monter la température.

C'est sur son compte Instagram que Hugo Philip a déchaîné les passions le 18 juin 2018. Et pour cause, le beau brun prête son visage au parfum Acqua Di Giò de Girogio Armani. Pour ce projet incroyable, le compagnon de Caroline Receveur s'est envolé pour l'Italie et plus précisément pour Pantelleria. Très vite, le mannequin a publié les premières images de sa séance photos. Tee-shirt mouillé, regard ténébreux et abdos abdos saillants au rendez-vous, ce dernier a fait sensation. "Chaque fois plus beau... très belle photo", pouvait-on lire dans les commentaires.