Cash Island – Benjamin Castaldi : "C'est un vrai format d'aventure... sans survie"

Après avoir lancé avec succès le concept Guess My Age l'été dernier avec Jean-Luc Lemoine aux commandes, C8 a une toute nouvelle émission aussi originale que prometteuse dans les tuyaux : Cash Island, un jeu animé par Benjamin Castaldi.

Le concept de ce format créé par Vivendi Entertainment et Ah ! Production est simple : dix aventuriers sont envoyés au beau milieu d'un archipel des Philippines et doivent trouver dès le début du jeu un coffre-fort contenant 100 000 euros. Celui qui trouve le premier le trésor doit ensuite tout faire pour cacher aux autres qu'il est devenu le "maître du jeu"... En effet, s'il a le malheur d'être découvert par ses concurrents, le candidat est éliminé lors d'un conseil et les 100 000 euros sont aussitôt remis en jeu !

En outre, contrairement à Koh-Lanta (TF1) ou à The Island (M6), il n'y a pas de "survie" dans Cash Island. Les dix candidats vivent dans une base en bord de mer (une sorte de mini Loft avec un espace de vie, des chambres, des douches et un garde-manger) où est également dissimulée une salle des indices... L'endroit parfait pour trouver de l'aide afin de démasquer le "maître du jeu". Bref, place à la stratégie, aux alliances et aux trahisons !

Benjamin Castaldi, fier d'avoir été choisi pour incarner ce programme, explique : "Ce programme m'a plu car c'est un vrai format d'aventure dans la plus pure tradition avec une réelle notion de stratégie, sans survie. (...) Pour une fois, le physique n'entre pas en ligne de compte et n'est pas éliminatoire." Et d'ajouter : "Pour remporter Cash Island, un candidat doit être le plus stratège possible et savoir faire les bonnes alliances au bon moment. Si je dois comparer aux candidats de Secret Story, par exemple, c'est une qualité commune qu'ils doivent savoir entretenir."

La chasse au trésor de Cash Island, c'est bientôt sur C8 !