Cate Blanchett et Ana Girardot célèbrent 150 ans d'horlogerie suisse

Le 28e Salon international de la haute horlogerie s'est ouvert lundi 15 janvier 2018 à Genève. Les plus grandes maisons, comme Montblanc, y présentent leurs nouveautés. IWC Schaffhausen, du groupe Richemont, en a aussi profité pour célébrer son 150e anniversaire. La maison suisse et son PDG Christoph Grainger-Herr ont réuni leurs ambassadeurs et amis pour une grande soirée, mardi 16 janvier, au Palais des expositions et des congrès (Palexpo) de Genève. Parmi eux, les stars Cate Blanchett, Bradley Cooper et James Marsden, la Française Ana Girardot et les pilotes automobiles Valtterie Bottas et David Coulthard.

À l'occasion de cet anniversaire IWC a dévoilé une collection de 27 montres inédites dont trois en hommage à Pallweber, horloger suisse célèbre pour ses montres de poche. Certaines de ces éditions 150 Years ornaient les poignets des quelque 800 invités de la marque suisse. Autour de Bradley Cooper et Cate Blanchett, prochaine présidente du Festival de Cannes, de nombreuses stars du grand écran étaient conviées comme l'actrice tunisienne Hend Sabri, l'Indienne Sonan Kapoor, le Britannique Dev Patel, le Schwarzie allemand Ralph Moeller mais aussi le sexy James Marsden et son fils Jack qui vient de défiler à Milan pour Dolce & Gabbana.

Du côté des top models, il fallait compter sur les divines Adriana Lima, Karolina Kurkova, accompagnée de son époux Archie Drury, Tess Daly et Franziska Knuppe. Côté sportifs, la pilote espagnole Carmen Jordá a fait forte impression dans sa robe blanche, non loin des footballeurs Luis Figo et Juan Mata ainsi que du cycliste Fabian Cancellara. Parmi les invités se trouvaient des personnalités de la mode et influenceurs comme Nick Wooster et Alexandra Lapp. Le batteur de Supertramp John Helliwell, le chanteur Ronan Keating et son épouse Storm ainsi que le batteur de jazz Eric Harland était également de cette célébration.