Catherina Lara, sa compagne et les VIP savourent Le Banquet de Mathilda May

Après le succès de son Open Space, en 2014, Mathilda May, revient avec Le Banquet. "Dans une unité de temps et de lieu, le spectacle raconte un banquet de mariage. Un banquet modeste, provincial, qui ne sera situé précisément ni dans le temps ni géographiquement. Entre l'euphorie de la fête et la solennité de l'enjeu, les émotions sont galvanisées, exacerbées", déclare-t-elle.

Pour la générale de son nouveau spectacle, la star a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités. On a ainsi vu Estelle Lefébure, la comédienne Laurence Arné, l'écrivain et futur décrié consul général de France à Los Angeles Philippe Besson et son compagnon Sofiane, Jean-Marie Duprez et Nathalie Garçon, Georges-Marc Benamou, Danièle Thompson, Tonie Marshall, Alexandre Arcady et sa compagne Sabrina Guigui, Ariel Wizman et sa femme Osnath Assayag ainsi que Michel Boujenah, Christine Citti, la discrète chanteuse et musicienne Catherine Lara venue avec sa compagne Samantha, Alexis Trégarot, Stéphane De Grood, Alexandre Brasseur et sa femme Juliette, Paul Belmondo et sa femme Luana, Richard Caillat, Audrey Fleurot, Jean-Louis Debré et sa femme Valérie Bochenek, Victoria Abril, Charlotte Gabris et son compagnon Antoine Benneteau, Daniela Lumbroso, Jean-Pierre Kalfon, Kahina Khimoune, Eve Ruggiéri souriante et détendue après une récente mésaventure, l'ancienne star de Roméo et Juliette qui prépare son retour dans la musique Cécilia Cara...

Vous en voulez encore ? Il y avait également Eric Assous avec sa femme Véronique Boulanger, Stéphane Hillel, Philippe Harel et sa femme Sylvie Bourgeois, Bérengère Krief, Lionel Abelanski et sa femme Nathalie Levy-Lang, Patrick Rothman et sa femme Florence Pernel, Jacques Demri et Galia Salimo, Anne Benoît, Gilles Gaston-Dreyfus, Jean-Michel Ribes, Marie-Paule Belle, Anny Duperey, Bernard Murat et sa femme Zana...

Sur scène, on retrouve Sébastien Almar, Roxane Bret, Bernie Collins, Jérémie Covillault, Lee Delong, Stéphanie Djoudi-Guiraudon, Arnaud Maillard, Françoise Miquelis, Ariane Mourier et Tristan Robin. Le spectacle, qui se joue jusqu'au 10 novembre prochain, se tient dans la salle Renaud-Barrault. Il est joué du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h.

Thomas Montet