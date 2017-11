Catherine Deneuve ne veut plus venir aux César : "C'est définitif !"

Loin d'être rare sur les tapis rouges, du cinéma comme de la mode, Catherine Deneuve fuit en revanche celui des César du cinéma comme la peste. Et, à l'écouter, elle a une bonne raison de bouder la plus grosse cérémonie de récompenses du cinéma français. L'actrice, qui sera dès ce 8 novembre 2017 à l'affiche de Tout nous sépare, s'en explique au cours d'une interview avec Technikart – dont elle fait la couverture.

Absente des derniers César, c'est "par choix" que la grande Catherine Deneuve avait décliné l'invitation. Une fois de plus, en vérité. "Je n'y vais plus depuis longtemps, c'est définitif, confie l'intéressée. Quand j'étais nommée pour Potiche, on m'avait dit : 'Il faut vraiment que tu y ailles'. Je ne voulais pas, ça faisait des années que je n'y allais plus [11 ans, 2000 étant l'année de sa dernière venue, NDLR] et j'ai cédé. Je me suis dit après : 'Bien fait pour moi !'"

Mais alors quelle mouche a bien pu piquer Catherine Deneuve pour afficher une décision aussi radicale ? Selon l'iconique actrice, "les règles de vote ne sont pas assez claires, la soirée n'est pas assez festive et toute la profession n'y est pas représentée". Pour elle, qui assure ne pas avoir "assez de considération pour eux", "c'est fini" !

Par extension, ce sont les cérémonies de prix en général que Catherine Deneuve dédaigne. Comme beaucoup d'artistes, elle les évite soigneusement. "Ce n'est pas vraiment mon truc. Ce n'est pas avec une décoration que je vais passer à la postérité", fait valoir la grande Deneuve.

Interview à retrouver en intégralité dans Technikart, numéro de novembre 2017.