Catherine Marchal : "Avec Olivier, on ne voit pas l'utilité de divorcer"

Le réalisateur Olivier Marchal et son épouse Catherine Marchal vivent ensemble depuis plus de vingt ans et sont les heureux parents de quatre enfants: Léa (23 ans), Zoé (19 ans), Ninon (12 ans) et Basile (7 ans). Mais, il y a deux ans, la comédienne et l'ex-flic se sont séparés. Ils continuent néanmoins à vivre sous le même toit. Une situation particulière que Catherine évoque dans le magazine Gala.

Celle qui joue dans On va s'aimer un peu, beaucoup sur France 2 n'aime pas qu'on la dise séparée d'Olivier Marchal. "Le mot séparation n'est pas approprié, explique-t-elle. Disons que notre mode de fonctionnement a changé. Mais nous n'avons absolument rien brisé de notre vie de famille, de notre partenariat professionnel, ni de notre amitié."

Le couple vit donc ensemble. Un choix qui "s'est fait naturellement". "Je comprends que ce soit difficile à admettre... je crois que cela demande juste de l'amour en fait. L'histoire amoureuse du départ s'est transformée, mais il n'y a pas de rupture", précise-t-elle.

Cette évolution n'a pas été cachée aux enfants, bien au contraire. D'ailleurs, ils "l'ont vite oubliée". Et comme le raconte l'actrice de 50 ans : "De toute façon, il faut être conscient que, quelle que soit la solution choisie, pour les enfants, ça n'est jamais la bonne parce que ce qu'ils veulent, eux c'est que leurs parents ne séparent jamais."

Si les époux ne s'interdisent pas de rencontrer quelqu'un d'autre, ils ne prévoient pas de divorcer, n'en voyant pas l'utilité.

