Cauchemar en cuisine – Vincent alcoolique : Les révélations de son ex !

L'ancienne compagne de Vincent Larval, ancien chef du Cèdre vert à Gardonne (Dordogne), a fait de nouvelles révélations.

Fin septembre dernier, Sud Ouest révélait que l'ancien candidat de Cauchemar en cuisine (M6), vivait désormais du RSA et qu'il était sans domicile fixe après une rupture avec sa compagne Marina et la vente de son établissement. Si cette dernière a souhaité garder le silence pendant un temps, elle l'a finalement brisé ce mardi 5 octobre 2017.

La jeune femme a en effet confié à Télé Star que Vincent a "vécu dans le restaurant jusqu'à cet été, à l'arrivée des nouveaux propriétaires" et qu'elle lui a conseillé d'aller voir les services sociaux quand elle a appris qu'il était sans domicile fixe.

Les anciens tourtereaux sont restés en contact malgré leur rupture. Une séparation due au penchant de Vincent pour l'alcool : "Vincent avait un penchant pour la bouteille et c'est devenu trop compliqué. Je ne voulais pas que mes enfants vivent cette situation plus longtemps. En deux semaines, j'ai décidé de partir en Haute Savoie avec eux, pour couper les ponts et me reconstruire (...). Il fallait qu'il se soigne."

Mais, après avoir découvert l'élan de solidarité qui s'est créé après l'annonce de sa situation, Vincent devrait réussir à soigner son addition. "Il m'a dit vouloir essayer de contacter tous ceux qui lui ont tendu la main. Je trouve ça très bien. Je regrette juste de passer pour la méchante alors que je me suis tue pour ne pas l'enfoncer. Partir, c'était vital pour mes enfants et moi. Maintenant, tous les trois, on va pouvoir tout recommencer (...). J'ai été hébergée par ma soeur quelque temps, puis on a vécu au camping avant d'intégrer une résidence sociale cet été. Notre situation reste très difficile, parce que je ne trouve pas de travail. Mais l'essentiel, c'est que les enfants retrouvent un équilibre", a-t-elle conclu.