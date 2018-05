Cécile Bois maman et actrice : Comment elle s'organise pour ses enfants

Six saisons déjà pour Cécile Bois. L'actrice de 46 ans incarne la célèbre policière Candice Renoir. Et, pour les besoins du tournage, elle est contrainte de partir régulièrement pour Sète, dans le sud-est de la France - également lieu de tournage de la série Demain nous appartient. Une situation pas toujours pratique puisque son mari Jean-Pierre Michaël et ses deux filles (qui ont 6 et 8 ans) restent en région parisienne, où ils résident.

Cécile Bois réussit toutefois parfaitement à concilier sa vie de maman et femme, et sa vie professionnelle. "Depuis six ans, je m'organise en conséquence. Par chance, le père de mes filles travaille pas mal à Paris et est présent auprès d'elles. Je rentre chaque week-end et j'ai aussi la chance d'avoir une productrice qui m'accorde les vacances scolaires", a-t-elle expliqué à nos confrères de Télé 7 Jours. Après quoi, elle a admis que ses princesses étaient des passionnées de dessin et de peinture : "Elles sont nées avec des crayons et des pinceaux dans les mains et ne s'ennuient jamais. Je garde tous les croquis."

L'intégralité de l'interview de Cécile Bois est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 7 mai 2018.