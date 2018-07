Céline Dion : Cette star américaine qui reprend un tube culte... en français !

Céline Dion a déjà tenté d'initier le public américain à la musique française, notamment lors de ses concerts de Las Vegas où elle chante souvent Pour que tu m'aimes encore ou lors de son hommage aux victimes du Bataclan en reprenant l'Hymne à l'amour de Piaf mais force est de constater que, en musique comme dans les autres domaines artistiques, les Américains ont le plus grand mal à s'intéresser à la francophonie. Sauf... Josh Groban !

En effet, le chanteur américain de 37 ans n'est pas insensible aux sonorités francophones. Le baryton, à qui on doit le tube You Raise Me up, va sortir un nouveau disque intitulé Bridges le 21 septembre prochain, sur lequel on retrouve une reprise en français de S'il suffisait d'aimer, l'un des plus gros succès de Céline Dion. Josh Gorban reprend parfaitement ce tube avec cette pointe d'accent américain qui rend l'ensemble absolument charmant à écouter !

Les deux artistes se connaissent bien puisqu'ils ont déjà chanté ensemble à la télé The Prayer et Aren't They All Our Children After All.