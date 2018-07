Céline Dion "débarque" à Broadway...

Céline Dion pour la première fois sur scène à Broadway ? Presque... Comme le relate le site Playbill, le spectacle Titanique, déjà présenté à Los Angeles l'an dernier, va rejoindre New York en août prochain. C'est un show parodique avec une fausse Céline incarnée par Marla Mindelle.

Le spectacle, qui va parodier le film culte Titanic, ne se contentera pas d'utiliser le tube My Heart Will Go On - qui lasse parfois la diva québécoise - puisqu'une grande partie du répertoire de Céline Dion servira à alimenter l'histoire ! C'est Marla Mindelle (Cendrillon, Sister Act) qui jouera Céline Dion et qui racontera la tragique histoire d'amour de Jack Dawson (joué par Constantine Rousouli) et Rose Dewitt Bukater (incarnée par Alex Ellis)... Le show, produit par Tye Blue et co-écrit par Mindelle et Rousouli, se jouera les 25, 26 et 27 août à la salle The Green Room 42.

Quant à la vraie Céline Dion, elle est actuellement en pleine tournée triomphe en Asie, où elle a enrôlé le beau danseur espagnol Pepe Munoz...

Thomas Montet