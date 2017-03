Céline Dion : Diva glamour à l'avant-première de La Belle et la Bête à Hollywood

Jeudi 2 mars 2017, Hollywood accueillait l'avant-première américaine du très attendu film des studios Disney, La Belle et la Bête. Sur le tapis rouge de la salle El Capitan, à Hollywood, les stars ont défilé et les projecteurs se sont notamment braqués sur Céline Dion.

La diva, profitant d'une pause dans sa résidence permanente à Las Vegas, avait gagné Los Angeles à bord d'un jet privé affrété par le Caesars Palace. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse avait annoncé sa venue à ses fans, posant dans une tenue fleurie signée Fausto Puglisi, de la collection de mi-saison, 2017-2018. À son bras, un élégant sac à main tiré de sa propre collection en partenariat avec Bugatti et récemment dévoilée. Céline Dion a ensuite pris la pose lors de la soirée, posant cette fois dans une chic robe bleue tout en longueur, signée Christian Siriano, là aussi issue de la collection de mi-saison. Des choix imputables au nouveau styliste de la star, Law Roach.

Céline Dion ne pouvait manquer cette avant-première puisqu'elle a été une nouvelle fois choisie par Disney, au grand bonheur de ses fans qui s'étaient manifestés en ce sens sur la Toile, pour interpréter une chanson de la bande originale. La diva, qui avait chanté le tube Beauty and the Beast dans le dessin animé de 1991 (honoré de l'Oscar de la meilleure chanson originale), laisse cette fois ce morceau à Ariana Grande et John Legend car elle interprète un titre inédit, pas encore dévoilé, How Does a Moment Last Forever.