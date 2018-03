Céline Dion : Joli mot et photo touchante pour les 91 ans de sa mère

En ce mardi 20 mars, Thérèse Dion, la maman adorée de Céline Dion, souffle ses 91 bougies et sa fille a bien évidemment pensé à l'événement. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a posté une photo et un message.

"Bonne fête, Maman ! Tu es une source infinie de réconfort et d'inspiration. Je t'aime, Céline xx...", a-t-elle sobrement écrit en légende d'un cliché pris par Denise Truscello la représentant avec sa mère, toutes les deux tenant un micro. Il faut dire que la musique est une passion familiale de longue date, ses parents – Thérèse et Adhémar, mort en 2003 – ayant tenu au Québec le restaurant Le Vieux Baril, dans lequel Céline et ses frères et soeurs n'hésitaient pas à donner des spectacles ! Thérèse, aussi appelée "Maman Dion" par les Québécois, réside au Canada où, depuis qu'elle ne fait plus d'émissions de télé, elle s'occupe à plein temps de sa fondation qui vient en aide aux familles démunies.

Question anniversaire, Céline Dion s'apprête elle aussi à souffler ses bougies puisqu'elle va passer le cap des 50 ans le 30 mars prochain. La maman de René-Charles (17 ans, et qui affiche un nouveau look) et des jumeaux Nelson et Eddy (7 ans) ne compte pas en faire un événement particulier et se produira sur la scène de l'hôtel-casino Caesars Palace à Las Vegas.

Alors que Valérie Lemercier prépare un biopic librement inspiré de la vie de la star, on a hâte de savoir qui incarnera Thérèse Dion...

