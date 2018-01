Céline Dion reçoit Adele, totalement fan, dans sa loge à Las Vegas !

Avant d'avoir annulé sept représentations au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, Céline Dion a eu la joie d'accueillir une fan pas comme les autres, dans la salle et dans sa loge. Laquelle ? Adele !

On savait la chanteuse britannique totalement fan de sa consoeur québécoise, qu'elle avait d'ailleurs vue lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. Mais on découvre aujourd'hui à quel point Adele aime vraiment Céline. Sur Facebook, l'interprète de My Heart Will Go on a partagé une photo prise dans sa loge, où elle pose avec Adele, qui porte même un pull en hommage à Céline Dion et Titanic, de la marque Vêtements (qui coûte 885 dollars), issu de la même collection que celui porté à Paris par Céline (elle avait choisi un motif représentant Jack et Rose).

Céline Dion, qui avait évoqué un problème aux cordes vocales et un rhume pour expliquer son retrait temporaire de la scène, a commenté la visite de sa consoeur, avec laquelle elle aimerait enregistrer un duo. "Les deux dernières semaines ont été difficiles pour moi. Nous avons été plusieurs à être affectés par le rhume ou la grippe, mais sachez que je vais beaucoup mieux maintenant. Je n'ai pas été en mesure de monter sur scène pour tous mes spectacles, mais je suis ravie qu'Adele ait pu venir assister à l'un d'eux... Je l'aime tellement !! – Céline xx...", a-t-elle commenté.

Céline Dion, qui reprendra ses concerts en mars et fera une tournée en Asie l'été prochain, avait déjà elle aussi prouvé son admiration pour Adele en reprenant plusieurs fois ses titres sur scène à Las Vegas. La boucle est bouclée !