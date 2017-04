Céline Dion lance une invitation à une star...

Après l'énorme succès de son disque Encore un soir (1,2 million de copies vendues), Céline Dion ne va pas tarder à sortir un album en anglais. La star, qui avait dévoilé le titre inédit Recovering il y a quelques mois, a déjà reçu des textes et a lancé un appel...

Interrogée sur le plateau de l'émission anglaise Lorraine, Céline Dion a évoqué son prochain disque à venir, notamment concernant ses collaborations artistiques. "Je travaille avec de nouveaux collaborateurs et ce que j'essaie d'accomplir, en ce moment, et c'est pour cela que ça prend un peu de temps... Sia m'a écrit trois chansons !", a-t-elle confié. Ce n'est toutefois pas la première fois que la chanteuse australienne prête sa plume à la diva canadienne puisqu'elle lui avait offert le titre Loved Me Back to Life, du nom de son dernier disque anglophone sorti en 2013 et vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires.

Céline Dion a ensuite été questionnée sur son envie de travailler avec d'autres chanteuses, en particulier Adele. L'interprète de My Heart Will Go on a déjà dit tout le bien qu'elle pense de sa jeune consoeur, rencontrée lors des Grammy Awards, et a même repris ses tubes Rolling in the Deep et Hello sur scène à Las Vegas. "Adele. Salut, c'est moi. Je me demandais si tu voudrais bien chanter une chanson avec moi. Où tu veux. Quand tu veux. Je suis une grande fan", a-t-elle déclaré. Plus surprenant encore, elle a confié que son fils René-Charles lui donnait son avis sur ses démos, n'hésitant pas à lui conseiller tel ou tel producteur, voire à laisser tomber tel ou tel titre !