Céline Dion : René-Charles, ému, veut affronter une idole de son père !

En se rendant, mardi 26 septembre, au match de hockey opposant son équipe favorite des Vegas Golden Knights, qui jouaient à domicile, aux Kings de Los Angeles, René-Charles ne s'attendait pas à faire une rencontre qui lui rappellerait son papa, René Angélil, décédé en janvier 2016 des suites d'un cancer de la gorge.

Malgré la défaite de sa team fétiche, le fils aîné de Céline Dion n'a pas fait le déplacement pour rien puisqu'il est tombé sur un certain Daniel Negreanu. Passionné de poker, parfois un peu trop, René Angélil, vouait une grande admiration au joueur professionnel canadien qui vit à Las Vegas et qui a gagné le plus d'argent en tournois au monde.

Tous les deux supporters des Vegas Golden Knights, le charmant jeune homme de 16 ans et Daniel Negreanu ont immortalisé leur inattendue rencontre avec une photo publiée par le fils de Céline Dion sur sa page Instagram. Le jeune fan de hockey, qui pose tout sourire, a publié le message suivant : "Wow ! Quel plaisir de rencontrer enfin Daniel. Mon père parlait toujours de toi comme de quelqu'un de remarquable sur le tapis et en dehors, et il n'avait pas tort ! Le flambeau est transmis et je jouerai contre toi dans quelques années."