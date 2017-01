Céline Dion : Sa soeur a vaincu le cancer !

La roue tourne enfin pour le clan de Céline Dion ! Alors que 2016 avait vu le cancer emporter son mari René Angélil, puis son frère Daniel ainsi que son beau-frère Guy Poirier, on apprenait aussi qu'une de ses soeurs souffrait du même mal. Cette dernière est aujourd'hui guérie !

C'est le site TVA nouvelles, qui relaie une interview accordée au magazine québécois La Semaine (paru en kiosques le 12 janvier) par Claudette Dion – une autre soeur de Céline, connue en France pour sa participation à La Ferme Célébrités 3 en Afrique –, qui fait part de l'heureuse nouvelle. Elle lève aussi le voile sur l'identité de la soeur concernée, qui souffrait d'un cancer de la gorge. Il s'agit donc de Ghislaine Dion, âgée de 58 ans. "Son oncologue lui a dit que le cancer avait disparu. C'est un miracle, la bonne nouvelle de l'année !", a-t-elle dit. Elle a ajouté que cette dernière était "très amaigrie à cause de la maladie et des traitements" mais qu'elle n'avait jamais baissé les bras, gardant son optimisme.

Céline Dion, très marquée par une intense année 2016, doit être soulagée. La star peut reprendre ses concerts à Las Vegas l'esprit un peu plus léger. La diva, qui affiche un nouveau look étonnant, a d'ailleurs regagné le Nevada après une escapade à la montagne avec ses enfants, au cours de laquelle on a découvert qu'ils s'étaient enfin coupé les cheveux !

Thomas Montet