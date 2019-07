Céline Dion : Sensationnelle à la Fashion Week, épatée par Alexandre Vauthier

La Fashion Week de Paris, édition Haute Couture automne-hiver 2019-2020, touche à sa fin ! Céline Dion aura très largement fait de cette folle semaine une réussite. Elle a conclu son défilé de mode à ciel ouvert mardi soir, au premier rang du show Alexandre Vauthier.

Après Miu Miu, Schiaparelli et Iris Van Herpen, Céline Dion a assisté à son quatrième défilé en trois jours. Mardi 2 juillet 2019, l'icône de 51 ans s'est rendue au Grand Palais pour découvrir la collection Haute Couture automne-hiver 2019-2020 d'Alexandre Vauthier. Attendue par une horde de photographes et de fans devant l'hôtel de Crillon (où elle a posé ses valises dès son arrivée à Paris), Céline Dion a provoqué un élan de ferveur encore plus important à l'entrée du Grand Palais.

Comme elle, Emmanuelle Seigner, sa fille Morgane Polanski (née de son histoire d'amour avec le réalisateur Roman Polanski), Cécile Cassel et le top model Coco Rocha étaient assises au premier rang du défilé Alexandre Vauthier. Elles ont chaleureusement applaudi le couturier lors de sa sortie des coulisses. Alexandre Vauthier s'est dirigé vers Céline Dion pour une accolade et l'a retrouvée une seconde fois en backstage.