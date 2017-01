Céline Dion, souvenirs et larmes pour René : "Tu es ma vie, pour toujours"

Après avoir adressé un touchant message à son mari René Angélil pour le premier anniversaire de sa mort (le célèbre imprésario est mort le 14 janvier 2016 à l'âge de 73 ans des suites du cancer), Céline Dion a divulgué samedi 14 janvier une nouvelle vidéo hommage sur son compte Facebook.

Très intimiste, le clip met en scène plusieurs photos de famille sur lesquelles ont aperçoit le couple au temps du bonheur, mais aussi ses trois enfants, René-Charles (15 ans) et les jumeaux Eddy et Nelson (6 ans). Autant de souvenirs ancrés à tout jamais dans le coeur de la chanteuse québécoise, qui prend du temps pour observer tous les clichés. Installée sur un grand lit blanc, vêtue d'un pyjama clair, la star de 48 ans observe plusieurs images, dont certaines ont été éparpillées sur le matelas. En plein chagrin, elle semble inconsolable et verse plusieurs larmes.

En fond sonore, la vedette internationale chante un bouleversant morceau a cappella, une chanson qui n'est autre que celle de l'artiste Sia, My Love (sortie en 2010). "Mon coeur ne cesse de t'appeler. Encore plus souvent aujourd'hui, après un an... Je sais que tu m'entends. Et je t'entends aussi. Tu es ma vie. Pour toujours, Céline xx", a-t-elle écrit. L'artiste canadienne a également ajouté une ligne en anglais. "J'aimerais que R.I.P. signifie Retour Si (If) Possible."