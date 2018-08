Céline Dion : Un lien toujours aussi fort avec Pepe Munoz...

En représentation en Asie et en Océanie depuis le 26 juin dernier et jusqu'au 14 août 2018, Céline Dion a donc encore pu compter sur le soutien et la présence de Pepe qui a temporairement mis ses activités d'illustrateur de côté pour devenir le styliste de sa tournée (en collaboration avec la maison Schiaparelli). Rhabillée pour l'été et toujours bien accompagnée, Céline Dion reprendra sa résidence à Las Vegas dès le 30 octobre prochain. Mais avant cela, la star québécoise s'offrira sans aucun doute des vacances bien méritées. Avec Pepe à ses côtés ?