César 2018 : Ana Girardot, Patrick Bruel... Espoirs et parrains en interviews

Lundi 15 janvier, l'Académie des César organisait avec Chanel son annuelle soirée des Révélations. L'occasion d'aller à la rencontre des espoirs de demain et possibles futurs nommés aux César du meilleur espoir féminin et masculin, mais aussi de leurs parrains ou marraines.

Avec eux, nous avons évoqué leurs choix – la Révélation pré-nommée fait la demande et son parrain ou sa marraine accepte (ou pas) – comme avec Redouane Harjane (nommé pour M de Sara Forestier) dont le choix s'est porté sur Patrick Bruel parce qu'il "a cette capacité de pouvoir défendre à la fois des chansons et des personnages". Ou encore Ana Girardot, qui s'est dite honorée d'avoir à ses côtés Marion Cotillard, un modèle et une "actrice incarnée" ce qu'aspire à devenir la jeune comédienne de Ce qui nous lie.

On a également croisé la belle Sveva Alviti, magnétique Dalida dans le biopic éponyme de Lisa Azuelos. L'actrice italienne était accompagnée d'un Michel Hazanavicius qui n'a pas cessé de chanter ses louages, tout comme François Cluzet avec Adeline D'Hermy, la Maryline de Guillaume Gallienne. Sandrine Kiberlain était quant à avec Laetitia Dosch, dont elle avait récompensé le film à Cannes avec la Caméra d'or.

Aux parrains et marraines, nous avons demandé de replonger dans leurs souvenirs de leur première participation aux César. Et pour certains, comme Catherine Frot et François Cluzet, cela remonte à quelques années.