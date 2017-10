César 2018 : Découvrez la magnifique affiche de la 43e cérémonie

Pour succéder à Marion Cotillard sur l'affiche de la cérémonie des César, l'académie des Arts et Techniques du cinéma présidée par Alain Terzian a choisi le visage de l'inoubliable Jeanne Moreau, qui nous a quittés le 31 juillet à l'âge de 89 ans. Elle avait obtenu en 1992 le César de la meilleure actrice pour La vieille qui marchait dans la mer, puis deux César d'honneur en 1995 et en 2008. La soirée, animée par Manu Payet, se tiendra le 2 mars 2018 en direct de la salle Pleyel et sera diffusée sur Canal+.

À cette occasion, l'académie a déclaré : "Louis Malle, François Truffaut, Luis Buñuel, Jacques Demy, Orson Welles, Joseph Losey, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Jean Renoir, les plus grands cinéastes ont sublimé leurs oeuvres en la faisant tourner devant leurs caméras ! Jean-Louis Trintignant, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Jean-Claude Brialy, Michel Piccoli, Lino Ventura, les plus grands interprètes ont tourbillonné à ses côtés !

En cette fin juillet 2017 d'un été étouffant, Jeanne Moreau s'en est allée : plus de 130 films, 65 ans de cinéma, un Prix d'interprétation au Festival de Cannes, un Bafta, un Oscar d'honneur, des Molière, des César. C'est en hommage à cette icône du Cinéma français à travers le Monde que l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, lui dédiera la 43e Cérémonie des César.

Son regard chargé de passion, son charisme, sa magie, capturés par la photographe Marilù Parolini sur le tournage du film de François Truffaut, La mariée était en noir, illustreront l'affiche de cette 43e Cérémonie.

Jeanne Moreau, une immense actrice, une légende à jamais gravée dans nos coeurs..."