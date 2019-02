César 2019 : "Jusqu'à la garde" obtient le prix du meilleur film

Présidente de cette 44e édition, Kristin Scott Thomas vient remettre le dernier prix de la soirée. "Merci pour ce cadeau magnifique. Je tiens à remercier toute mon équipe... Je voudrais remercier le festival de Venise qui a accueilli mon film... Je ne sais pas quoi vous dire", dit Xavier Legrand, réalisateur du film qui a reçu le César du meilleur film, Jusqu'à la garde. On voit les larmes du jeune acteur du film, Thomas Gloria, ainsi que celles des deux acteurs principaux, Denis Ménochet et Léa Drucker. Ce film était aussi en lice pour la catégorie meilleur premier film mais a réussi à s'imposer dans la catégorie la plus prestigieuse de la soirée.

L'an dernier, c'est 120 Battements par minute qui a été sacré.

Film - Le lauréat est : Jusqu'à la garde



Les autres nommés sont

La Douleur

En liberté

Les Frères Sisters

Le Grand Bain

Guy

Pupille