Charlene de Monaco a 40 ans : les années lui réussissent, la preuve en images

Très discrète depuis le début de l'année et son retour avec le prince Albert d'une visite officielle au Burkina Faso, la princesse Charlene de Monaco fête ce 25 janvier 2018 son 40e anniversaire. Sans tambours, ni trompettes : l'événement sera célébré "en privé", selon ce qu'ont pu en apprendre auprès du palais princier, sans autres détails, nos confrères de Monaco-Matin.

Mais il ne sera pas oublié : le souverain monégasque a en effet la ferme intention de fêter comme il se doit leur... centenaire cumulé, puisque lui-même se prépare à franchir le 14 mars prochain le cap des 60 ans, à l'occasion d'une fête unique à venir. "Nous avons choisi de fêter nos 100 ans, une façon amusante pour célébrer nos anniversaires respectifs. Le plus dur est maintenant de trouver une date", a-t-il ainsi indiqué à son ami intime Stéphane Bern, qui signe ce jour un long texte à la gloire de ce double anniversaire pour Madame Figaro.

Elle désire vraiment être avec Jacques et Gabriella à chaque instant

Leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, qui ont quant à eux eu 3 ans le 10 décembre 2017, seront à n'en pas douter au coeur des festivités, dont il nous tarde de connaître les détails. Les jumeaux ont "bouleversé [la] vie" du prince, selon son aveu à l'illustre spécialiste des têtes couronnées, et ont conditionné celle de la princesse, qui, après avoir appris progressivement à embrasser son rôle de première dame du Rocher, s'est très nettement mise en retrait pour se consacrer à leur éducation et à ces moments si précieux et si vite passés de la petite enfance. Il y a quelques jours, tandis qu'Albert emmenait Jacques et Gabriella pour la toute première fois au Festival International du Cirque sous le chapiteau de Fontvieille, Charlene, absente, partageait sur son compte Instagram d'adorables images des bambins en train de s'amuser sur l'aire de jeux de la place d'armes lors d'une matinée "fun" – et en catimini – avec leur maman... "Elle désire vraiment être avec Jacques et Gabriella à chaque instant. Je ne pense pas qu'ils seraient aussi souriants et heureux qu'ils le sont si elle n'était pas une aussi bonne mère qu'elle ne l'est", dit leur papa à Stéphane Bern. En mars 2017, Charlene elle-même ne s'en était pas cachée, tout en admettant qu'être mère de jumeaux en plein éveil est épuisant.

Dix-huit ans après sa première rencontre avec le prince Albert, lors du Meeting international de natation de Monte-Carlo où elle s'imposa sur 200 mètres dos et où leurs regards se croisèrent du côté du podium, dix-sept ans après leur premier dîner et le début de leur romance, d'abord secrète, douze ans après avoir assumé cet amour au grand jour aux JO de Turin 2006 (quoi de plus logique, sachant que le sport est leur puissant dénominateur commun ?), et bientôt sept ans après leur mariage en juillet 2011, couronné par la naissance de deux beaux enfants trois années plus tard, la princesse Charlene dégage aujourd'hui, au gré de ses – rares – apparitions publiques, une grande assurance et un indéniable charisme. Style affûté, coupe garçonne adoptée, allure altière... La jeune femme incertaine et intimidée d'il y a une quinzaine d'années a énormément changé – comme on peut le mesurer en image dans notre diaporama. Et le chemin qu'il lui reste à parcourir est plein de promesses.