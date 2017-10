Charlène de Monaco : Accueil fleuri de Jessica Simpson et sa fille à Los Angeles

Charlène de Monaco et Jessica Simpson réunies à même événement (et pas des moindres !), c'est maintenant en photos. Mardi 24 octobre, l'épouse du prince Albert était en effet attendue de pied ferme aux Paramount Studios, à Los Angeles, afin d'assister au gala annuel de la Fondation Princesse Grace – USA. Comme chaque année, l'événement était voué à mettre à l'honneur les lauréats des Princess Grace Awards, qui perpétue l'engagement assumé de son vivant par la regrettée Grace Kelly à soutenir les talents émergents dans le monde des arts et qui récompense les artistes de danse, de théâtre et de cinéma.

Chic et radieuse lors de son arrivée sur le tapis rouge de la cérémonie, la maman des jumeaux Jacques et Gabriella (3 ans en décembre prochain) avait opté pour un look composé d'un pantalon de cuir, d'un top bustier et d'une veste simplement posée sur les épaules. Sur place, la princesse a été chaleureusement accueillie par une Jessica Simpson ravie qui était accompagnée de sa fille Maxwell (5 ans), porteuse d'un joli bouquet de fleurs qui a su charmer celle pour qui il était destiné.

Animée par l'actrice Kristin Davis, iconique interprète de Charlotte York dans la saga Sex and the City et ravissante maîtresse de soirée pour l'occasion, les Princess Grace Awards ont honoré trente-sept artistes et talents du monde des arts et des spectacles, comme la scénariste Bridget Carpenter et la chorégraphe Dormeshia Sumbry-Edwards, lauréates de la plus haute distinction qu'est le Princesse Grace Statue Award. La liste complète des lauréats est disponible sur le site internet officiel de la Fondation Princess Grace – USA.