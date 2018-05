Charlene de Monaco : Apparition glamour entre son nouveau chouchou et Albert

Depuis quelques jours, la principauté de Monaco vibrait pour son Grand Prix. Dimanche 27 mai 2018, cette course, parmi les plus spectaculaires et prestigieuses au monde, a finalement été remportée par l'Australien Daniel Ricciardo de l'écurie Red Bull-TAG Hueur devant Sebastien Vettel, en Ferrari, et le champion du monde en titre Lewis Hamilton, en Mercedes. Mais l'image de ce Grand Prix restera sans aucun doute celle de Charlene de Monaco buvant du champagne au goulot sur le podium avec les pilotes devant Albert, Pierre et Andrea Casiraghi hilares... Le soir-même se tenait le grand gala en l'honneur du vainqueur.

Après cette victoire vécue comme une revanche par Daniel Ricciardo, qui avait terminé deuxième en 2016 en raison d'une erreur de ses mécanos, et cet instant de liesse sur le podium partagé avec une Charlene de Monaco portée par l'enthousiaste du jeune pilote de 28 ans, tous avaient rendez-vous au Sporting Monte-Carlo pour le gala en l'honneur du vainqueur. Pour cette soirée, Charlene s'est évidemment changée, passant d'une robe légère et colorée à une longue création brodée de sequins noirs.

À ses côtés, le prince Albert avait fière allure dans son costume parfaitement assorti à la tenue de son épouse tandis que Daniel Ricciardo, que Charlene tenait amicalement par le bras lors du photocall, était impeccable dans un smoking noir aux revers de soie noire. Ce beau trio a pris la pause avec la chanteuse Geri Halliwell et son époux, Christian Horner. Ce dernier n'est autre que le directeur de l'écurie Red Bull Racing qui s'est donc offert ce week-end sa quatrième victoire au Grand Prix de Monaco. Ce dernier est marié depuis trois ans à la Spice Girl avec lequel il a eu un fils, Montague, il y a un an et demi. Autre personnalité de la F1 présente au gala, l'Américain Chase Carey, président du Formula One Group chargé de l'organisation des épreuves de Formule 1 dans le monde depuis plus de trente ans.

Ce gala en l'honneur de Daniel Ricciardo a également pu compter sur la présence de Lady Monika Baccardi, de Charles et Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, ainsi que du prince Serge de Yougoslavie et de son épouse Eleonora Rajneri.