Charles (Le Meilleur Pâtissier) aminci sur le tournage: Les kilos qu'il a perdus

Le 12 septembre 2018, M6 donnait le coup d'envoi de la saison 7 du Meilleur Pâtissier. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance de Charles, un ancien étudiant en médecine âgé de 22 ans. Très vite, le jeune homme a impressionné les membres du jury Cyril Lignac et Mercotte. Grâce à son originalité et à sa technique, il s'est qualifié pour la finale et a donc tourné durant sept semaines.

En règle générale, les candidats prennent du poids lors du tournage car ils goûtent tous les gâteaux réalisés pendant l'aventure, Charles en a perdu. Incroyable mais vrai, le beau brun a révélé sur sa chaîne YouTube, qu'il a créée avec sa petite amie Ava, qu'il s'était délesté de quelques kilos : "J'ai perdu 4 kilos sur le tournage. J'ai perdu beaucoup de poids parce que j'étais un peu stressé. J'avais du mal à manger. C'était la tendance inverse pour les autres candidats."

Reste à savoir s'il a également perdu du poids lors du tournage du Meilleur Pâtissier : en famille. À partir du 24 novembre 2018, six anciens pâtissiers amateurs devront cuisiner avec l'un de leurs proches. Du côté des candidats, les six binômes seront composés de Charles (saison 7, en 2018) et son frère Martin âgé de 12 ans, Roxane (saison 4, en 2015) et sa fille Louane âgée de 7 ans, Gabriella (saison 6, en 2017) et sa soeur Louna (10 ans), Clément (saison 6) et son ami Naël (8 ans), Abdelkarim (saison 3, en 2014) et son neveu Amine (9 ans), et Sandrine (saison 5, en 2016) et sa fille Lolie (13 ans). Aux commandes, on retrouvera une fois de plus Julia Vignali. Le jury reste également inchangé (Cyril Lignac et Mercotte).

Dans le premier épisode, les binômes devront revisiter le gâteau roulé pour la première épreuve. Pour l'épreuve technique de Mercotte, ce sont les petits biscuits en pain d'épices qu'ils devront travailler. Et pour l'épreuve créative, ils devront réaliser un gâteau mettant en avant le métier de leur rêve. La finale se déroulera le 1er décembre prochain.