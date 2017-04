Charline Picon : Bientôt maman, la championne olympique galère...

Trop d'histoires qui se ressemblent... Après Morgane Ribout, judoka française ruinée malgré son titre de championne du monde décroché en 2009, c'est aujourd'hui au tour d'une médaillée d'or olympique de se livrer sur son parcours du combattant.

Médiatisée lors de sa participation aux Jeux olympiques de Rio l'été dernier, la championne de planche à voile Charline Picon n'a pas profité longtemps de la ferveur provoquée par sa médaille d'or. Quelques mois après l'euphorie, la véliplanchiste accorde une interview à L'Équipe dans laquelle elle regrette le manque d'intérêt des sponsors à son égard.

Enceinte de son premier enfant, attendu pour le mois d'août, Charline Picon évoque "des portes pas très ouvertes" après les JO de Rio. "Plus on s'éloigne des Jeux, plus c'est compliqué...", lâche la sportive de 32 ans. Consciente de devoir se battre pour imposer son nom et sa discipline, Charline Picon a choisi de recourir aux services d'un expert. "Se vendre, c'est compliqué. Mais si on y va un peu timide... Certains vont en profiter. Donc j'ai décidé de me faire aider par un agent. Il ne prend pas de rémunération fixe. S'il trouve des contrats, il prend son pourcentage. S'il n'en trouve pas, je n'y perds pas", explique-t-elle à L'Équipe.

La championne olympique évoque une situation financière délicate qu'elle n'aurait pas imaginée après son sacre au Brésil : "Après les Jeux, j'ai moins de revenus qu'avant les Jeux. (...) Les sponsors contrat d'image, pour l'instant, c'est zéro." L'Équipe détaille ses revenus qui se répartissent entre 1320 euros mensuels perçus pour sa fonction de quartier-maître au sein de la Marine nationale et les 10 000 euros annuels versés par son partenaire Banque populaire, qui la suit depuis l'année dernière. La spécialiste de la planche à voile bénéficie également d'une voiture offerte par l'un des ses autres sponsors, Volvo.

Charline Picon considère-t-elle avoir fait des erreurs dans la gestion de sa carrière sportive ? "Sûrement, avoue-t-elle. Il y a moyen de faire différemment, peut-être se faire accompagner avant les Jeux pour préparer mieux la suite."

En attendant les prochains JO qui se dérouleront à Tokyo, au Japon, Charline Picon peut se concentrer sur son actualité la plus imminente, l'arrivée de son bébé.

L'intégralité de l'interview de la championne olympique de planche à voile Charline Picon est à retrouver dans L'Équipe du 27 avril 2017.