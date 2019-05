Charlotte Casiraghi : Sexy en combi courte au Festival de Cannes

Cette semaine, Cannes jouit du titre de capitale de la planète Mode ! Elle accueille un défilé de stars à l'occasion du 72e Festival de Cannes. Charlotte Casiraghi y a réalisé sa première montée des marches de la saison le week-end dernier, habillée pour l'occasion d'une combinaison short sensiblement courte...

Samedi 18 mai 2019, Charlotte Casiraghi a apporté son soutien au cast du film Lux AEterna (notamment composé de Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg) et réalisé par Gaspar Noé. La princesse monégasque s'est jointe à eux pour leur montée des marches, réalisant ainsi sa première de cette nouvelle édition du Festival de Cannes.

Charlotte portait pour l'occasion une combinaison-short ornée d'étoiles et d'un coeur en sequins, pièce issue de la collection printemps-été 2019 de Saint Laurent, conçue par son directeur artistique, Anthony Vaccarello, et disponible en boutiques et sur le site de la maison française.

Une ceinture, un sac et des chaussures également de la même marque complétaient son look, vu précédemment sur le top model Kaia Gerber.