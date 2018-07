Charlotte de Cambridge : Sosie de Lady Di et plus influente que son frère George

On parle d'un "effet Charlotte" pour désigner l'influence qu'a (bien malgré elle) la fille du prince William et de Kate Middleton du haut de ses 3 ans. Selon le magazine anglais Reader's Digest, Charlotte de Cambridge est le membre de la famille royale britannique qui "pèse" le plus dans la balance de l'influence. Son image vaudrait effectivement quelque 5 milliards de dollars selon des estimations. Soit 1,4 milliard de plus que son grand frère George, bientôt 5 ans et futur roi d'Angleterre. Tout de même !

Unique fille du clan Cambridge (pour le moment) après la dernière naissance du prince Louis (2 mois), Charlotte fascine pour son style qui impacte grandement les ventes outre-Manche, participant vivement à augmenter la valeur de l'économie britannique. Ses tenues, ses robes et tous les petits accessoires qu'elle porte à chacune de ses apparitions officielles sont scrutés et réclamés, vendus comme des petits pains en quelques minutes seulement par des parents qui souhaitent habiller leurs enfants comme les royal babies. Et la mode se porte bien mieux lorsqu'il s'agit de vêtements pour filles que de vêtements pour garçons, raison pour laquelle le prince George est relégué au second rang et que sa soeur est celle qui a le plus d'influence économique.

Dans le même temps, plusieurs fans de la famille royale ont posté des montages de la princesse Charlotte au côté de sa grand-mère Lady Di au même âge. Selon les observateurs, il ne fait aucun doute que la fille de Kate et William (qui porte d'ailleurs le prénom de Diana) ressemble comme deux gouttes d'eau à la regrettée princesse des coeurs. Voyez par vous-mêmes...