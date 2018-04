Charlotte de Turckheim taclée par Laurent Ruquier : "Je vous emm*rde !"

Dimanche 22 avril 2018, Charlotte de Turckheim faisait partie des invités de Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé sur France 2. Au cours de l'émission, les téléspectateurs ont pu se délecter d'une passe d'armes joyeuse entre l'animateur et son invitée...

Venue commenter des séquences cocasses de notre patrimoine télévisuel – dont ses propres casseroles –, Charlotte de Turckheim (63 ans) a été chahutée par l'animateur des Grosses Têtes sur RTL qui a souhaité pointer du doigt le fait que son émission Vos objets ont une histoire, sur le thème de la brocante, diffusée en 2014 sur France 2, n'avait pas vraiment rencontré son public...

"Vous avez fait de la télé vous aussi ! Votre émission, là, celle qui s'est un peu cassé la gueule, sur la brocante, là ?", a d'abord lancé, non sans malice, Laurent Ruquier à la populaire comédienne. Et Charlotte de Turckheim de réagir aussitôt avec la même énergie : "Attention, attention ! Ça s'est pas cassé la gueule ! Méchante personne ! On a été mis à un horaire pourri, rien ne marche à cette heure-là."

Ensuite, lorsque Laurent Ruquier a souhaité opposer à son invitée que Sophie Davant faisait quant à elle un véritable carton avec son émission Affaire conclue, celle-ci a rétorqué : "Alors 1, je vous emmerde, et 2, Sophie Davant, elle fait ce qu'elle veut. Sophie Davant elle est a un super bon horaire ! Nous, on nous avait refilé le samedi à 17h !"

