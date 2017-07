Charlotte Namura et Jean-Luc (Star Ac 5) mariés : La lune de miel se poursuit !

Charlotte Namura et son amoureux Jean-Luc Guizonne se sont dits "oui" le 7 juillet 2017 à la mairie du 19ème arrondissement de Paris. Pour l'occasion, la journaliste de 30 ans et l'ex-élève de la Star Academy 5 (TF1) ont pu compter sur la présence de leurs proches et de plusieurs personnalités à l'instar d'Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016). Une semaine après leur union, les jeunes mariés ne se quittent plus...

Sur Twitter, le chanteur a partagé une photo de lui et sa chérie au concert de Coldplay, qui s'est tenu samedi 15 juillet 2017 au Stade de France. "On poursuit nos lendemains de noces. En excellente compagnie", a-t-il légendé.