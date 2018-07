Cher et Meryl Streep : Baisers tendres et fougueux sur le tapis rouge

À l'écran, Streep joue la fille de Cher. "Ça ne pose pas de problème, a assuré Cher interrogée par People sur ce choix étonnant. C'était un grand amusement et je l'adore, c'était tellement parfait."

Non loin des deux complices, on a également croisé la belle Lily James, véritable princesse dans sa robe ample, Amanda Seyfried avec son mari Thomas Sadoski, Colin Firth et sa femme Livia Giuggioli, Ol Parker et sa femme Thandie Newton avec leurs filles Ripley et Nico, le toujours très élégant Pierce Brosnan et sa femme Keely Shaye Smith, Dominic Cooper, Christine Baranski, Stellan Skarsgard et sa femme Megan Everett, Andy Garcia avec sa femme Marivi et leurs enfants Andres, Alessandra, Daniella et Dominik ou encore Jason Isaacs avec ses filles Ruby et Lily. On a également croisé Björn Borg et sa femme Patricia, Benny Andersson et Bjorn Ulvaeus du groupe Abba, Alexa Davies, Ferne McCann et de nombreuses personnalités et socialites britanniques.

Mamma Mia! Here We Go Again sortira dans nos salles le 25 juillet.