Cheryl Cole : Bientôt séparée de Liam Payne ? Un fils et des millions en jeu...

Il y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Cheryl Cole et Liam Payne ? À en croire le Mail Online, l'ex-chanteur des One Direction serait sur le point de se séparer de sa chérie. Le jeune homme de 24 ans étudierait les conséquences de leur rupture, notamment pour la garde de leur fils Bear, 11 mois.

Le Mail Online avait eu l'information, selon une source proche du couple, selon laquelle la relation entre la chanteuse Cheryl Cole, âgée de 34 ans, et son compagnon Liam Payne, serait "sous tension". Au point que le chanteur passerait de plus en plus de nuits loin de leur domicile du Surrey, en Angleterre. Dans la foulée, le journal The Sun, qui a eu des échos similaires, va plus loin encore... "Liam a sollicité l'avis d'experts juridiques mais veut toujours que son couple fonctionne. Il veut juste rester ouvert à toutes les options", a révélé une source.

Le chanteur possède une fortune estimée à 60 millions d'euros alors que sa compagne posséderait un patrimoine aux alentours de 22 millions d'euros. Même s'ils ne sont pas mariés, Liam Payne et Cheryl Cole ont tout de même en commun une chic maison d'une valeur de 5,7 millions d'euros. Le couple a aussi eu un petit garçon qui n'a pas encore 1 an. La question de la garde, et d'une pension alimentaire, est sans doute aussi à l'esprit du chanteur...

Thomas Montet