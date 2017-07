Chloé Jouannet : La fille d'Alexandra Lamy ultra-complice avec son "papss"

C'est connu du grand public : Chloé Jouannet est la fille d'Alexandra Lamy. Il faut dire qu'avec une mère aussi populaire, avec qui on a parfois posé sur tapis rouge et été même conviée sur le plateau de Vivement Dimanche, cela finit par se savoir. En revanche, le papa Thomas Jouannet se fait bien plus discret. La carrière de l'acteur suisse âgé de 46 ans est en effet moins "grand public" que celle de son ex, figure du petit comme du grand écran. De plus, il ne pose jamais avec sa fille lors d'événements publics et cette dernière le montre plus rarement sur Instagram.

C'est souvent dans le cadre de vacances ou de petites échappées entre un père et sa fille que Chloé partage des photos avec celui qu'elle surnomme affectueusement "Papss". Le 19 juillet par exemple, elle postait un cliché où elle apparaissait dans les bras de son papa, tirant la langue face caméra. Une belle complicité père-fille largement saluée par les abonnés de la jeune femme. "Vous êtes magnifiques", "Canooooons !", "Vous êtes trop beaux!", peut-on lire dans les commentaires du post qui a été liké par plus de 10 000 internautes.