Chris Pratt en couple : Pris en flag' de baisers avec Katherine Schwarzenegger

Divorcé depuis plusieurs semaines d'Anna Faris après dix ans de relation, Chris Pratt a retrouvé l'amour. En effet, l'acteur des Gardiens de la Galaxie est en couple avec la fille d'Arnold Schwarzenegger, Katherine. Jusqu'ici, c'était de l'ordre de la rumeur, même si les deux prétendus tourtereaux ont été vus plusieurs fois ensemble. Cette fois-ci, c'est l'heure de la confirmation entre le comédien et la jeune femme de 28 ans.

Ces deux-là semblent bel et bien être dans une relation sérieuse, comme en attestent les photos publiées par TMZ. On peut y voir que dimanche 29 juillet 2018, ils se sont rendus à la messe dans une église de Los Angeles. Et ils n'étaient pas seuls puisque Chris Pratt avait la garde de son fils Jack, né de son mariage avec Anna Faris. Et c'est devant lui qu'ils ont échangé deux baisers fougueux, alors qu'ils savouraient quelques glaces avec le petit bonhomme.

Fille d'Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver, Katherine n'a jamais eu d'histoire amoureuse rendue publique avant celle-ci. Selon la presse américaine, cela fait trois mois qu'elle fréquente Chris Pratt, lequel a divorcé d'Anna Faris en décembre 2017 après une séparation officielle survenue en août de la même année. "Le divorce craint, avait confié Pratt en avril dernier. Mais au bout du compte, nous avons un enfant merveilleux qui a deux parents qui l'aiment énormément. Nous essayons de trouver un moyen de gérer cette situation tout en restant amis et gentils l'un envers l'autre. Ce n'est pas idéal, mais je pense que nous allons tout les deux mieux."