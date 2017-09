Chrissy Teigen va-t-elle rompre avec John Legend ? Sa réaction cinglante...

Ils forment l'un des couples les plus soudés et les plus amoureux du showbiz. Ils viennent même d'annoncer qu'ils essayeraient d'avoir très prochainement un deuxième enfant, donnant un petit frère ou une petite soeur à leur fille Luna (1 an). Pourtant, même Chrissy Teigen et John Legend ne peuvent échapper parfois aux rumeurs les plus improbables sur leur vie de couple.

Cette semaine, le tabloïd américain In Touch Weekly (pas franchement réputé pour sa crédibilité) annonçait en fanfare la séparation imminente du duo de stars. Se basant sur une information qu'elle présentait comme "exclusive", la publication assurait que le mannequin de 31 ans et le chanteur de 38 ans étaient "au bord de la rupture".

Des affirmations mensongères qui n'ont pas manqué d'interpeller Chrissy Teigen. Réputée pour son franc-parler et ses répliques cinglantes, la bombe américaine s'est vivement agacée de cette rumeur sur son compte Instagram. "Oh in touch allez vous faire f**tre, bande de m*rdes exclusives", a-t-elle écrit.