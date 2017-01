Christian (12 Coups de midi) célèbre : Son anecdote amusante avec Vincent Lindon

Grâce à ses 193 participations aux 12 Coups de midi, Christian, a été éliminé du célèbre jeu de TF1. S'il a gagné pas moins de 809 392 euros, il est aussi devenu une vraie star. À nos confrères de Paris Match, il raconte d'ailleurs une anecdote étonnante sur sa nouvelle célébrité.

Ce joueur qui était au RSA est à présent aussi connu qu'un chanteur populaire ou un comédien reconnu. Pour preuve, il attire plus l'attention que ces artistes. Au magazine, il raconte : "Il y a quelque temps, j'ai pris un TGV Lyon-Paris. Dans le même wagon voyageaient Vincent Lindon, Manu Katché et Pierre Lescure. Quand nous sommes arrivés, j'étais le seul à qui les voyageurs ont demandé de faire des selfies et de signer des autographes", déclare-t-il.

Une situation qu'il définit comme cocasse mais qu'il gère très bien. Interviewé par Purepepople.com, Christian nous avait expliqué : "Moi, c'est quelque chose que je vis bien. Il y a une surmédiatisation qui aurait pu faire tourner la tête de quelqu'un qui aurait été mal préparé. Mais moi, j'ai la tête sur les épaules, je sais d'où je viens et où je veux aller. (...) Je suis constamment reconnu dans la rue, je fais des selfies à longueur de temps (...). Ça me fait me sentir très fier de mon parcours. Je fais un peu partie de la famille de millions de gens et croyez-moi, ça fait vraiment plaisir."

Eh oui, Christian est aussi célèbre qu'une rock star !