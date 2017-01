Christian (12 Coups de midi) : Sa compagne attirée par ses gains ? Sa réponse

Avec 193 participations au compteur, Christian, éliminé samedi dernier, est devenu le plus grand champion des 12 Coups de midi. Un beau parcours qui lui a permis de s'attirer la sympathie de nombreux téléspectateurs. Et cette notoriété, le candidat la vit très bien comme il l'a confié lors d'une interview exclusive pour Purepeople.

"Mes enfants ont 6 et 7 ans donc ils ne mesurent pas l'étendue de cette médiatisation et heureusement d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose que je vis bien. Il y a une surmédiatisation qui aurait pu faire tourner la tête de quelqu'un qui aurait été mal préparé. Mais moi, j'ai la tête sur les épaules, je sais d'où je viens et où je veux aller", a expliqué Christian. Et d'ajouter : "Je suis constamment reconnu dans la rue, je fais des selfies à longueur de temps (...). Ça me fait me sentir très fier de mon parcours. Je fais un peu partie de la famille de millions de gens et croyez-moi, ça fait vraiment plaisir."

Christian reçoit également des lettres d'amour ou encore des demandes en mariage. Mais, malheureusement pour ses admiratrices, il n'est pas un coeur à prendre. L'ami de Jean-Luc Reichmann a en effet trouvé l'amour grâce à l'émission. Et ne comptez pas sur lui pour dévoiler l'identité de l'heureuse élue : "On préfère rester discrets, ça ne regarde personne. L'équilibre d'un couple, c'est aussi d'être en phase l'un avec l'autre et on est très bien ensemble. Donner ces indices sur ma compagne était un petit jeu entre Jean-Luc et moi, mais c'est ma vie privée."

Ce qui est certain, c'est que les tourtereaux filent le parfait amour. Gare donc à ceux qui pourraient insinuer que la dame en question est en couple avec lui pour ses gains. S'il a admis que cela faisait "toujours partie des craintes que l'on peut avoir", Christian a assuré que sa compagne était sincère : "Dans mon cas, croyez-moi que ce n'est absolument pas vérifiable, parce que je sais ce qu'elle éprouve pour moi et ce que j'éprouve pour elle. On est très heureux comme ça."

Un bel hommage

Christian a participé aux 12 Coups de midi pour rendre hommage à sa défunte maman décédée avant ses premières apparitions télé : "C'est vrai que c'était ma motivation première. À la base, je ne pensais plus vraiment faire de jeux télévisés parce que c'était un peu derrière moi." Et il en est persuadé : de la où elle est, elle est fière de lui ! "Je sais qu'elle est fière, qu'elle me regardait et qu'elle m'accompagnait. Sa présence était importante tout au long de l'aventure. Je suis sûre qu'elle est très fière de mon passage et moi, je suis fière de lui avoir rendu hommage", nous a-t-il confié.

