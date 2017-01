Christian (Les 12 Coups de midi) : Sa drôle de vanne sur Nabilla !

Samedi 14 janvier 2017, Christian était éliminé des 12 Coups de midi. Un événement puisqu'il était le grand champion du jeu télévisé grâce à ses 193 participations. Depuis, il se prête au jeu des interviews. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) hier soir, au côté de l'animateur Jean-Luc Reichmann, le candidat a une fois de plus prouvé qu'il avait beaucoup d'humour.

En effet, en plus d'avoir une fois de plus brillé par sa culture générale en remportant un quiz face à Jean-Luc Lemoine, Christian n'a pu s'empêcher de faire quelques blagues en cours d'émission. Et l'une d'elles visait une ancienne candidate de télé-réalité connue de tous : Nabilla Benattia.

Après que Cyril Hanouna lui a demandé s'il se rendait souvent à des expositions, Christian a répondu : "Oui, très souvent... Et puis je suis aussi très fan de Rendez-vous en terre inconnue, j'attends avec impatience le prochain numéro 'Nabilla dans une bibliothèque'..." Une boutade que la compagne de Thomas Vergara n'a pas manqué de commenter par le biais de son compte Twitter : "Mdr franchement j'avoue que c'est drôle #nouveauriche."