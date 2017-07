Christian Millette (DALS) : Terriblement sensuel, il souhaite être "déshabillé"

Parmi ses quelque 160 000 abonnés sur Instagram, près de 17 000 personnes ont "aimé" la photo. Les commentaires, quant à eux, se comptaient par centaines. Le son de cloche est le même pour toutes ses fans : le jeune homme est "magnifique."

"Elle est sublime cette photo ! Quel corps Christian", "Belle photo et beau modèle !", "Cricri ça devient trop chaud lol vraiment top très belle réalisation et quel modèle pfff", "Je suis désolé mais je n'ai plus les mots.. Un immense bravo au photographe et surtout à toi tu es un dieu. Tu ne fais que me surprendre de jour en jour..." ou encore "Tu comptes venir comme ça pour la prochaine saison de danse avec les stars?", lit-on.

D'autres, assurent vouloir mettre à nu Christian Millette : "Moi je suis disponible quand tu veux et où tu veux", "Qui oserait te déshabiller ?! Moi en premier... Mais je pense tout le monde ici aussi" et même "Je veux bien essayer te déshabiller", repère-t-on.

Le danseur de la très célèbre compétition de danse de TF1, qui sera de retour à la rentrée avec de nouvelles personnalités comme Arielle Dombasle ou encore Sinclair, a fait l'unanimité sur Instagram, pour ne pas changer.