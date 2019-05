Christian Quesada "attiré par les adolescentes" : la mise au point de son avocat

Christian Quesada, ancien champion des 12 Coups de midi, est actuellement mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Ces dernières semaines, de nombreuses femmes et même un supposé codétenu ont raconté leur expérience avec cet homme de 54 ans, qui est actuellement à l'isolement au sein de la prison de Bourg-en-Bresse.

Des témoignages embarrassants pour l'image du client de Me Christophe Camacho. L'avocat de Christian Quesada a tenu à faire plusieurs déclarations au Progrès . Il déplore "une déferlante de désinformation et un lynchage médiatique". L'ancien champion des jeux télé "vit à à l'isolement mais il n'est pas médiatiquement isolé. Il a la télé, il lit beaucoup, il sait ce qui se dit sur lui. Il est scandalisé par ce qui se dit sur lui". Le témoignage d'un codétenu serait tout simplement faux car "Quesada est à l'isolement et ne voit personne d'autre que le personnel pénitentiaire".

Plus important, selon son avocat, Christian Quesada "assume ce qu'il a fait", mais réfute toute agression sexuelle, se défendant au passage d'être un pédophile. "Il admet être attiré par les adolescentes mais pas par les enfants", précise Me Camacho. Quant aux images pédopornographiques retrouvées sur son ordinateur, elles ne seraient que "des fantasmes sans aucune volonté de passage à l'acte". Il conclura son entretien au quotidien par cette phrase : "J'ai entendu dire que ce qu'il a fait est le comble de l'horreur. Les accusations sont disproportionnées. Quesada ce n'est pas Dutroux !"

Retrouvez l'interview de Me Christophe Camacho sur le site du Progrès.