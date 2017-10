Christina Applegate s'est fait retirer les ovaires, 9 ans après la mastectomie

Neuf ans après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein et qu'elle a eu recours à une double mastectomie afin de prévenir une éventuelle rechute, Christina Applegate vient d'annoncer qu'elle avait de nouveau subi une opération préventive afin de se faire retirer les ovaires et les trompes de Fallope.

Interviewée le 11 octobre par le site Today, l'actrice de 45 ans s'est donc confiée pour la première fois à ce sujet, révélant que l'opération avait eu lieu "il y a deux semaines". À l'instar d'Angelina Jolie, qui avait aussi choisi l'ablation préventive des ovaires et des seins il y a quelques années, Christina Applegate a confié qu'elle était porteuse du gène BRCA, celui-là même qui est responsable du cancer héréditaire du sein et des ovaires. "Ma cousine est décédée d'un cancer des ovaires en 2008. Je pouvais éviter ça. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre le contrôle. C'est un soulagement. C'est quelque chose dont je n'ai pas à me soucier. Maintenant, espérons que je ne me ferai pas renverser par un bus", a plaisanté l'ancienne vedette de la série Mariés, deux enfants.

Très inquiète pour sa fille

Dans son interview, la femme du musicien Martyn LeNoble (qu'elle épousé en 2008) a également évoqué son mode de vie, totalement transformé depuis près de dix ans. "Nous cultivons nos propres légumes. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Nous avons un foyer 100% bio. Ma fille [Sadie, bientôt 7 ans, ndlr] est végétarienne et pratiquement végétalienne. C'est son choix. C'est ainsi qu'elle mange. Nous faisons vraiment attention à ce que nous achetons", a-t-elle poursuivi.

Malgré cela, Christina Applegate s'inquiète justement énormément au sujet de sa fille, qui pourrait être porteuse du gène. "Les chances que ma fille soit positive pour le BRCA sont très élevées. Je la surveille et la nourris le plus sainement possible. J'essaye de maintenir son niveau de stress au plus bas. Je fais tout ce que je peux tout en sachant que dans vingt ans elle devra commencer à faire des tests. D'ici là, avec un peu de chance, il y aura des avancées. Cela me brise le coeur de penser qu'il y a une possibilité pour qu'elle soit touchée", a-t-elle conclu.

En parallèle de ses activités d'actrice, Christina Applegate est depuis 2009 à la tête de la fondation Right Action For Women, un organisme qu'elle a créé et qui vient en aide aux femmes porteuses du gène BRCA.