Christophe Beaugrand "bloqué" et furieux alors qu'il doit enterrer sa grand-mère

Christophe Beaugrand l'a eue mauvaise en ce dimanche 3 décembre 2017. Comme des centaines de voyageurs, l'animateur s'est retrouvé bloqué à Paris, en gare de Montparnasse. En cause, une panne de signalisation qui a paralysé les trains et la circulation, jusqu'à nouvel ordre. Résultat, les malheureux se sont retrouvés dans la panade, privés de trains... et d'informations. Parmi eux, Christophe Beaugrand. Sauf que l'animateur de Secret Story et Ninja Warrior n'était pas du tout d'humeur à affronter ce souci, lui qui devait se rendre en Gironde pour y enterrer sa grand-mère récemment décédée.

"Bloqué alors que je suis censé me rendre à Bordeaux pour l'enterrement de ma grand-mère et PERSONNE ne donne d'informations vous devriez avoir honte @SNCF", tonne Beaugrand, qui dit avoir "payé 200€ l'aller-retour" et n'avoir en retour aucune information ni solution face au problème dont seule la SNCF est responsable. "Personne n'a aucune information à fournir aux voyageurs et on me refuse même d'annuler mon billet. Vous êtes LAMENTABLES", déplore-t-il, avant de poursuivre son récit en dénonçant l'"incompétence et la condescendance de la part de la standardiste @SNCF qui ne donne aucune info et qui - en plus - m'envoie chier". "C'EST EFFRAYANT", rajoute-t-il, toujours en majuscules.