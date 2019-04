Christophe Beaugrand, jeune marié épanoui : son joli message incompris...

Le 25 juillet 2018, Christophe Beaugrand vivait l'un des jours les plus heureux de son existence en épousant son chéri Ghislain à Paris. Ce 23 avril, l'animateur de TF1 a décidé de prendre la parole pour célébrer les six ans de l'adoption du "Mariage pour tous" à l'Assemblée nationale... Une loi qui lui a permis de vivre ce grand bonheur.

Il a ainsi écrit en légende d'une photo du Jour J : "Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du 'Mariage pour tous', six ans déjà que nous pouvons, nous aussi, nous dire oui. Grâce à cette loi, notre vie a changé l'été dernier avec @ghislainbeaugrandgerin ! Nous sommes plus heureux que jamais, nos familles et nos amis nous ont accompagnés dans ce moment si fort, si particulier de la vie. Ce partage incroyable. Conquérir ce droit, cela a permis de briser les clichés, de montrer que notre amour valait autant que celui des autres, que nos couples étaient aussi solides que les couples hétérosexuels, que nous appartenions tous à la même société, qu'importent nos préférences sexuelles. Dans nos vies, avec mon mari, il y a eu un avant et un après. Je vous souhaite à tous de vivre le même bonheur ! Et six ans après, je ne comprends toujours pas pourquoi certains s'échinent encore à vouloir remettre en cause nos droits. Le vivre ensemble, c'est aussi accepter que l'autre soit différent et faire de ces différences une richesse pour la société. Car l'amour est toujours plus fort. @ghislainbeaugrandgerin mon amour, mon mari, mon compagnon... Je t'aime."

Un très beau message qui n'a malheureusement pas été compris par tous ses admirateurs puisque nombreux sont ceux qui ont profité de la publication pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage au couple. "Ce n'est pas notre anniversaire de mariage !", a rappelé Christophe Beaugrand à plusieurs reprises. Et d'ajouter avec des smileys hilares : "Lol, les gens ne lisent pas."