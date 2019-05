Christophe Galtier sacré : discours touchant à sa femme, garante du quotidien

Kylian Mbappé a régné en maître sur la 28e cérémonie des Trophées UNFP, notamment marquée par le premier tapis rouge de Pamela Anderson et d'Adil Rami et une inattendue interview commune. Le jeune attaquant de 20 ans du PSG a raflé le prix de meilleur espoir et meilleur joueur de la Ligue 1 Conforama le dimanche 19 mai 2019.

Lors de la soirée, Christophe Galtier, 52 ans, a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 1, un titre que le coach du LOSC (Lille) a reçu des mains de l'ancien entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger, devant certains de ses joueurs (Franck Beria , Loïc Rémy, Mike Maignan, Jonathan Ikoné et Nicolas Pépé.)

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, où il a été formé, mais aussi du LOSC, Christophe Galtier a pris les commandes du club lillois à la fin 2017, alors que l'effectif était en pleine crise. Dix-huit mois plus tard, les Lillois sont assurés d'aller en Ligue des Champions puisqu'ils occupent la deuxième place du classement derrière le PSG.

Lors de son discours de remerciement, Christophe Galtier a tenu à saluer l'effort collectif, la seule clé de son succès et de celui du club. À la fin, l'entraîneur a pris le temps d'adresser quelques mots à une personne qui lui est chère et essentielle : son épouse. Devant les caméras de beIN Sports, qui a retransmis l'événement en direct depuis le Pavillon d'Armenonville (Boulogne-Billancourt), Christophe Galtier a déclaré : "On a la tête dans le guidon. On pense au football, on pense aux joueurs qui ont l'âge de nos enfants. Les épouses doivent gérer le quotidien, et si l'épouse ne gère pas bien le quotidien, on n'est pas bien dans notre tête. Et si j'ai été performant à travers mon équipe, à travers mon club – j'ai été performant –, c'est parce qu'elle a su gérer le quotidien." L'entraîneur a conclu cette belle intervention en adressant un "Je te remercie" à son épouse, visiblement très émue d'avoir été associée à cette belle victoire.

Le couple a construit une famille composée de trois enfants, trois fils...