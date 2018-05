Claire Danes enceinte : La star attaquée par des activistes antifourrures

Samedi soir, le 19 mai, Claire Danes participait à une sessions de questions/réponses pour la promotion de son film A Kid Like Jake dans le cadre du Vulture Festival à New York. Durant l'événement, la star propulsée par la série Homeland a été interpellée par une femme anonyme qui lui a reproché d'avoir porté de la fourrure. "Honte à vous", lui a-t-elle assené. Gênée, Claire Danes a tenté de balayer l'accusation.

"Je ne me rappelle littéralement pas si j'ai déjà porté de la fourrure", a déclaré la jeune femme enceinte de son deuxième enfant. C'est alors que d'autres activistes antifourrures ont fait irruption dans la salle. L'une des personnes a notamment brandi une image sur laquelle l'actrice portait un manteau d'hiver avec de la fourrure, et il y a fort à parier qu'il s'agissait d'une fourrure animale et non synthétique. La comédienne pointée du doigt et humiliée n'a su que dire. À ses côtés, Jim Parsons (The Big Bang Theory) a bien tenté d'être réconfortant en posant une main sur son épaule...

Les manifestants, qui se réclament du collectif Total Liberation New York, ont ensuite été évacués petit à petit par le service de sécurité. Fort heureusement, la comédienne de 39 ans n'a pas été physiquement agressée, mais elle est apparue quelque peu secouée.