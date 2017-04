Claire Danes et Reese Witherspoon : Duo irrésistible en robes bustiers

Diamonds are a girl's best friends, a un jour chanté Marilyn Monroe ! Tiffany & Co. a testé la véracité du titre en dévoilant à New York sa nouvelle collection de haute joaillerie. Les sublimes Claire Danes et Reese Witherspoon ont feuilleté les pages du nouveau Blue Book...

Après s'être associée aux 150 ans du magazine Harper's BAZAAR, Tiffany & Co. avait un autre événement à célébrer ! La prestigieuse enseigne américaine a présenté, ce vendredi 21 avril, son Blue Book 2017. La nouvelle collection de haute joaillerie Tiffany & Co. a vu le jour à la St. Ann's Warehouse, à Brooklyn. Plusieurs personnalités s'y sont rendues, dont les actrices Claire Danes et Reese Witherspoon.

Toutes les deux en robes bustiers (respectivement signées Monse et Brandon Maxwell), Claire Danes et Reese Witherspoon ont fait sensation à leur arrivée sur le photocall. Les comédiennes de 38 et 41 ans y ont été rejointes par Jennifer Hudson, lumineuse en robe jaune et sandales Dsquared², Haley Bennett et Ruth Negga. La sensation irlando-éthiopienne et héroïne du film Loving portait une tenue Gucci.

Les top models Doutzen Kroes (en Céline, collection croisière 2017), Imaan Hammam et Jean Campbell complétaient la liste d'invités de la soirée Blue Book 2017 de Tiffany & Co..